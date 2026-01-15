Teatro Giordano la stagione di prosa 2025-2026 accende la città
Il Teatro Umberto Giordano di Foggia presenta la stagione di prosa 2025-2026, un programma dedicato alla valorizzazione della cultura teatrale locale. Promossa dal Comune di Foggia in collaborazione con Puglia Culture, la stagione offre una selezione di spettacoli che spaziano dai classici alle proposte contemporanee, confermando il ruolo centrale del teatro come punto di riferimento per la vita culturale della città.
Il Teatro Umberto Giordano si conferma cuore pulsante della vita culturale cittadina con la stagione di prosa 2025-2026, un cartellone ricco e articolato promosso dal Comune di Foggia in collaborazione con Puglia Culture, capace di unire spettacoli di grande richiamo, testi classici e proposte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Al Teatro Giordano va in scena 'La Bella e la Bestia' per la regia di Paolo Citro; “Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo e Franca Rame, con Lodo Guenzi al Teatro Giordano; Carlo Buccirosso apre il 2026 teatrale a Foggia; L'Odissea al femminile di Penelope al Brancati di Catania.
