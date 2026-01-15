Dal 23 gennaio al 1 febbraio 2026, il Teatro Augusteo di Napoli ospiterà Massimo Ranieri in “Tutti i sogni ancora in volo… e continuano a volare”. Lo spettacolo, scritto e ideato da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri, rappresenta un’occasione per rivivere il talento e la voce di uno dei protagonisti della scena italiana. La rappresentazione si terrà presso il Piazzetta duca d’Aosta 263, offrendo un momento di riflessione e emozione.

Da venerdì 23 gennaio a domenica 1 febbraio 2026, Massimo Ranieri sarà in scena al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo .e continuano a volare”, ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri. Una straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti e di vita privata. Nello spettacolo, organizzato dal producer Marco De Antoniis, ascolteremo bellissimi brani scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Teatro Augusteo di Napoli, Massimo Ranieri in scena con “Tutti i sogni ancora in volo… e continuano a volare”

Leggi anche: Massimo Ranieri all'Augusteo con "Tutti i sogni ancora in volo… e continuano a volare"

Leggi anche: Massimo Ranieri in “Tutti i sogni ancora in volo…e continuano a volare” all’Augusteo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Massimo Ranieri al Teatro Augusteo di Napoli; Massimo Ranieri all’Augusteo con “Tutti i sogni ancora in volo..”; Studente rapinato e malmenato per 30 euro; Scaletta Massimo Ranieri a Napoli-Teatro Augusteo, 23 gennaio 2026.

Al Teatro Augusteo in scena Massimo Ranieri - Da venerdì 23 gennaio a domenica 1 febbraio 2026, Massimo Ranieri sarà in scena al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, con lo spettacolo ... napolivillage.com