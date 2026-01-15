Teatro amatoriale in scena a Montoro con ’E ddoie facce da furtuna
Il teatro amatoriale torna protagonista a Montoro con lo spettacolo “’E ddoie facce da furtuna”. Domenica 18 gennaio 2026 alle 19.30, presso la Sala “Umberto Pastore” del Complesso Santa Maria degli Angeli a Torchiati, si svolgerà una rappresentazione nell’ambito del XXVIII Festival Regionale del Teatro Amatoriale “Città di Montoro – Progetto Argento Vivo”. Un’occasione per apprezzare un evento culturale dedicato alla comunità locale.
Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 19.30, la Sala “Umberto Pastore” del Complesso Conventuale Santa Maria degli Angeli, a Torchiati di Montoro, ospiterà uno degli appuntamenti del XXVIII Festival Regionale del Teatro Amatoriale “Città di Montoro – Progetto Argento Vivo”.In scena la commedia in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
