Teatro amatoriale in scena a Montoro con ’E ddoie facce da furtuna

Da avellinotoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro amatoriale torna protagonista a Montoro con lo spettacolo “’E ddoie facce da furtuna”. Domenica 18 gennaio 2026 alle 19.30, presso la Sala “Umberto Pastore” del Complesso Santa Maria degli Angeli a Torchiati, si svolgerà una rappresentazione nell’ambito del XXVIII Festival Regionale del Teatro Amatoriale “Città di Montoro – Progetto Argento Vivo”. Un’occasione per apprezzare un evento culturale dedicato alla comunità locale.

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 19.30, la Sala “Umberto Pastore” del Complesso Conventuale Santa Maria degli Angeli, a Torchiati di Montoro, ospiterà uno degli appuntamenti del XXVIII Festival Regionale del Teatro Amatoriale “Città di Montoro – Progetto Argento Vivo”.In scena la commedia in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Primo appuntamento del XXVI Concorso di Teatro Amatoriale al teatro Moderno di Tegoleto

Leggi anche: Teatro Moderno di Tegoleto, torna il XXVI Concorso di Teatro Amatoriale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Teatro amatoriale in scena a Montoro con “’E ddoie facce da furtuna”.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.