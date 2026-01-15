Tari c’è il rischio aumento | Qui le tariffe più basse

Il Comune di San Benedetto del Tronto si prepara a discutere le tariffe della raccolta rifiuti per il 2026. In vista di un incontro tra i vertici di Picenambiente e il commissario straordinario Rita Stentella, si valutano possibili variazioni delle tariffe, con il rischio di un aumento. Restano comunque disponibili le opzioni con le tariffe più basse, nell’interesse dei cittadini e dell’ambiente.

È in programma un incontro tra i vertici di Picenambiente e il commissario straordinario del Comune di San Benedetto del Tronto, Rita Stentella, per discutere e organizzare la tassa rifiuti per l’anno 2026. Il confronto servirà a valutare il nuovo piano economico finanziario e l’eventuale rimodulazione della Tari, che potrebbe subire un aumento stimato intorno al 4%, anche se al momento non esiste ancora una decisione formale. A delineare il quadro è il presidente di Picenambiente, Rolando Rosetti, che sottolinea come il tema sia ancora aperto e legato a diversi fattori. Un punto fermo, però, riguarda il recente passato: negli ultimi due anni la Tari, per quanto riguarda il Comune di San Benedetto del Tronto, non ha registrato alcun aumento, mantenendosi stabile nonostante un contesto di crescita generalizzata dei costi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

