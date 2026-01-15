Tanari il parcheggio conteso Ferrovie striglia il Comune per tornare in possesso dell’area

Il parcheggio Tanari, situato vicino alla stazione, è al centro di una disputa tra Ferrovie e il Comune. La proprietà dell’area, gestita da Fs Sistemi Urbani, ha richiesto la restituzione dell’immobile. La questione riguarda la gestione e il futuro di questa infrastruttura, che rimane in sospeso, in attesa di chiarimenti e decisioni ufficiali.

Il parcheggio Tanari resta nel limbo. La struttura a lato della stazione appartiene a Fs Sistemi Urbani, società di Ferrovie, che continua a chiedere la restituzione dell'area al Comune. Una 'riconsegna delle chiavi' che, da quanto filtra, non è ancora avvenuta, nonostante le sollecitazioni di Fssu già a partire da fine novembre, dopo la scadenza della seconda proroga del comodato concesso a Palazzo d'Accursio. Una situazione che, ad oggi, ha portato il Tanari a vivere una situazione di incuria e degrado e, soprattutto, un assenza di presidio e custodia. Danni alle pavimentazioni, bagni fuori uso, auto vandalizzate, rifiuti ovunque.

Parcheggio Tanari chiuso, USB: «Lavoratori licenziati e area incustodita» - USB Bologna denuncia la chiusura del parcheggio Tanari: due lavoratori licenziati, servizio sospeso e area lasciata senza gestione. gazzettadibologna.it

Parcheggio Tanari, tra rifiuti e carcasse d’auto adesso è diventato terra di nessuno x.com

