Tali e Quali 2026 Francesco Totti è il giurato della seconda puntata

Nella seconda puntata di Tali e Quali 2026, il programma condotto da Nicola Savino, Francesco Totti si unisce alla giuria. L’ex calciatore, noto per la sua carriera sportiva, contribuisce con la sua esperienza e competenza al giudizio dei concorrenti, offrendo un punto di vista diverso nel contesto del talent. La presenza di Totti arricchisce l’evento, mantenendo un tono sobrio e professionale.

Nella nuova puntata di Tali e Quali, il varietà condotto da Nicola Savino, in giuria Francesco Totti. Venerdì 16 gennaio, alle 21.30 su Rai1, andrà in onda il secondo dei quattro appuntamenti con Tali e Quali, il varietà condotto da Nicola Savino, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Anche in questa puntata il palco sarà riservato ad artisti non professionisti, selezionati per la straordinaria somiglianza con i grandi personaggi della musica che interpretano. Tutte le esibizioni, come da tradizione, saranno rigorosamente dal vivo con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tali e Quali 2026, Francesco Totti è il giurato della seconda puntata Leggi anche: Tali e Quali 2026, Totti tra i giudici nella puntata del 16 gennaio Leggi anche: Francesco Totti in giuria a Tali e Quali La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tali e Quali 2026, Francesco Totti giudice della seconda puntata: il colpaccio di Nicola Savino!; Tali e Quali, Francesco Totti giudice d’eccezione nella seconda puntata; Tali e Quali 2026, Totti tra i giudici nella puntata del 16 gennaio; Tali e Quali 2026 al via stasera: giuria, quante puntate e i concorrenti comuni. Tali e Quali, Francesco Totti giudice d’eccezione nella seconda puntata - 30 su Rai 1, andrà in onda il secondo dei 4 appuntamenti con "Tali e Quali", il varietà condotto da Nicola Savino ... dire.it

Francesco Totti torna in tv a Tali e Quali: quando, orario e su che canale - Francesco Totti torna in tv come giurato a Tali e Quali: ecco quando va in onda, a che ora e su quale canale vedere lo show ... corrieredellosport.it

Tali e Quali 2026, Francesco Totti giudice della seconda puntata: il colpaccio di Nicola Savino! - Tali e Quali 2026 con Nicola Savino alla conduzione avrà un giudice d'eccezione per la seconda puntata: si tratta di Francesco Totti! msn.com

Tali e Quali 2026, Francesco Totti giudice della seconda puntata il colpaccio di Nicola Savino!

Tali e Quali: seconda puntata con Nicola Savino e ospite Francesco Totti blogsocialtv.com/tali-e-quali-s… via @BlogSocialTv1 x.com

- Bravissimo Francesco DiVito, direttamente da Napoli, a “Tali e quali” nelle vesti di Antonella Ruggiero. Bravo! Bravo! Foto screen facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.