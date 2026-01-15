Tajani | Per Governo è una priorità puntare su medicina di prossimità

Il ministro Tajani ha sottolineato come la sanità rappresenti una priorità per il governo, evidenziando l’impegno a mantenere e rafforzare la medicina di prossimità. Nonostante le sfide derivanti dal contesto internazionale e altre esigenze di spesa, nessun intervento nel settore sanitario sarà compromesso. Questa posizione ribadisce l’importanza di garantire servizi di qualità e vicini ai cittadini, senza rinunciare alla tutela della salute pubblica.

Roma, 15 gen. (Adnkronos Salute) - "La sanità è una priorità e alla sanità non verrà tolto alcun intervento, pur dovendo fronteggiare altre spese in relazione al contesto internazionale". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, nel suo intervento alla conferenza stampa 'Sanita': eliminare le incompatibilità per ridurre le liste d'attesa e rafforzare il Ssn pubblico', organizzata alla Camera da Fi per illustrare il testo di legge promosso dai gruppi parlamentari e dalla Consulta nazionale di Forza Italia per ridurre le liste d'attesa e il fenomeno dei 'gettonisti', aumentando gli orari di disponibilità dei medici pubblici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e di specialisti ambulatoriali e ospedalieri del Ssn, senza ridurre la qualità o la sicurezza delle cure. 🔗 Leggi su Iltempo.it



