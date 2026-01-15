Taiwan says more US arms sales are in the pipeline

La situazione delle vendite di armi dagli Stati Uniti a Taiwan si sta evolvendo, con quattro accordi ancora da notificare al Congresso. Un responsabile della difesa taiwanese ha confermato che ulteriori forniture sono in fase di pianificazione, sottolineando l'importanza di rafforzare le capacità militari dell'isola. Questo sviluppo riflette l'attenzione degli Stati Uniti nel mantenere un supporto stabile a Taiwan in un contesto geopolitico complesso.

TAIPEI, Jan 15 (Reuters) - More U.S. arms sales to Taiwan are in the pipeline with four deals yet to be notified to Congress, a senior Taiwanese defence official said on . Taiwan says more US arms sales are in the pipeline; Trump says Venezuela does not give China a Taiwan precedent, but 'it's up to' Xi; Analysis-Venezuela-style strike on Taiwan's leader could prove tricky for China. Taiwan says more US arms sales are in the pipeline - arms sales to Taiwan are in the pipeline with four deals yet to be notified to Congress, a senior Taiwanese defence official said on Thursday, following the announcement of an $11 billion ...

China says US arms sales to Taiwan 'speeding up threat of war' - BEIJING: China criticised the latest US ⁠weapons deal with Taiwan on Thursday (Dec 25), saying the sale was "speeding ‍up" the ⁠threat ‍of war in the Taiwan ⁠Strait. channelnewsasia.com

Taiwan says reached 'general consensus' with US on trade deal - Taiwan has reached a 'general consensus' with the United States on a trade deal, the democratic island's negotiators said Tuesday, after months of talks. msn.com

Ufficio per gli Affari di Taiwan: "La questione taiwanese è un affare interno della Cina" Nel corso della conferenza stampa del 14 gennaio, la portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato ha commentato le dichiarazioni del presidente statu facebook

