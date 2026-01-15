Tahini Coffee | il caffè virale che conquista TikTok e Instagram
Tahini Coffee è la nuova tendenza che sta facendo il giro di TikTok e Instagram. Questa particolare combinazione di caffè espresso e crema di semi di sesamo unisce due ingredienti insoliti, offrendo un’esperienza gustativa diversa dal solito. Semplice da preparare, questa bevanda sta attirando l’interesse di appassionati e curiosi, confermando come l’innovazione nel mondo del caffè continui a sorprendere e a rinnovarsi.
Se pensavate di averle viste tutte nel mondo del caffè, preparatevi a ricredervi. L’ultima tendenza che sta spopolando su TikTok e Instagram unisce due universi apparentemente lontani: l’espresso e la crema di semi di. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it
