Tagliere in legno o in plastica? Il microbiologo spiega come lavarli e i rischi di un uso scorretto

Quando si tratta di scegliere tra un tagliere in legno o in plastica, è importante conoscere le modalità corrette di pulizia e i potenziali rischi per la salute. Il microbiologo Alessandro Mustazzolu spiega come evitare contaminazioni e mantenere igienici gli strumenti utilizzati in cucina, offrendo consigli pratici e basati su evidenze scientifiche. Una corretta gestione dei taglieri contribuisce a prevenire rischi alimentari e a garantire la sicurezza in cucina.

Sono meglio i taglieri in legno o in plastica? Entrambi hanno potenziali rischi sulla salute e a confermarlo è stato il microbiologo Alessandro Mustazzolu: ecco quali sono i suoi consigli. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

