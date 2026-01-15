Tabellone Australian Open 2026 | per Sinner esordio contro un francese Arnaldi e Berrettini primo turno proibitivo
Questa mattina a Melbourne è stato effettuato il sorteggio del tabellone degli Australian Open 2026. Jannik Sinner esordirà contro un giocatore francese, mentre Arnaldi e Berrettini affronteranno un primo turno difficile. Il torneo vede come principali favoriti Alcaraz e Sinner, rispettivamente testa di serie numero 1 e 2. La competizione si preannuncia aperta e impegnativa per tutti i partecipanti.
Questa mattina alle 4.30 ora italiana a Melbourne è stato effettuato il sorteggio del tabellone degli Australian Open, il primo Slam stagionale che vedrà ai nastri di partenza i due favoritissimi alla vittoria finale, ovvero Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, testa di serie numero 1 e 2. Oltre all’altoatesino, l’Italia potrà contare su altri tre . Potrebbe interessarti:. Berrettini-Monfils streaming gratis LIVE e diretta TV8? Dove vedere Australian Open 2022. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
