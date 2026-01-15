Svuotano il serbatoio della macchina in sosta

Nella notte a Savignano sul Rubicone, vandali e ladri hanno danneggiato il patrimonio pubblico lungo via Circonvallazione. Hanno divelto un cestino dei rifiuti e svuotato il serbatoio di un'auto in sosta, causando disagi e preoccupazione tra i residenti. Interventi di questo tipo evidenziano l'importanza di maggiori controlli e di un'attenzione condivisa alla tutela degli spazi cittadini.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.