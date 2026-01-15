Svuotano il serbatoio della macchina in sosta
Nella notte a Savignano sul Rubicone, vandali e ladri hanno danneggiato il patrimonio pubblico lungo via Circonvallazione. Hanno divelto un cestino dei rifiuti e svuotato il serbatoio di un'auto in sosta, causando disagi e preoccupazione tra i residenti. Interventi di questo tipo evidenziano l'importanza di maggiori controlli e di un'attenzione condivisa alla tutela degli spazi cittadini.
Vandali e ladri all’opera a Savignano sul Rubicone. L’altra notte lungo la via Emilia che in quel tratto assume il nome di via Circonvallazione, poco distante dallo storico fiume Rubicone, i vandali hanno divelto un grande cestino dei rifiuti e messo sulla pista ciclopedonale della strada che da quache anno è passata dall’Anas al Comune di Savignano sul Rubicone per cinque chilometri dalla località di San Giovanni in Compito fino al confine con Santarcangelo di Romagna. Probabilmente si tratta di un gruppo di ragazzini minorenni che si divertono a modo loro rovinando il patrimonio pubblico con comportamenti da irresposanbili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Si aggira sospetto tra le auto in sosta a Voghera: arrestato 52enne, aveva forzato la serratura di una macchina
Leggi anche: Le richieste della famiglia nel bosco per la ristrutturazione: il bagno a secco, il serbatoio per l'acqua piovana, niente plastica. E il progetto non arriva
Svuotano il serbatoio della macchina in sosta.
?DUBBELBEMAND NAAR DE ALPEN ?? NACHTELIJKE SLEUR VAN EEN TOURINGCARCHAUFFEUR | VLIEGEN NAAR HUIS #32
VIDEO - Intervento tecnico-operativo sulla FI-PI-LI: svuotamento serbatoio GNL presso area di servizio di Pontedera facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.