Svolta al vertice-fiume Ritirati i licenziamenti | Hanno vinto i lavoratori Azienda verso un acquirente

Dopo settimane di mobilitazione, l’azienda annuncia il ritiro dei licenziamenti e si avvia verso una possibile vendita. Lorenzo Casini, rappresentante della Cgil-Rsu, evidenzia come questa sia una vittoria dei lavoratori, che hanno mantenuto la loro opposizione fino al risultato. La situazione si evolve, mentre si attendono sviluppi sull’acquisto e le future prospettive dell’azienda.

"È una vittoria dei lavoratori che non hanno mollato", dice Lorenzo Casini (Cgil-Rsu), stremato da giorni di mobilitazione. E dalle sette ore del vertice che segna una svolta nella vertenza Amom. "Abbiamo tolto la pistola alla tempia del confronto", rilancia Antonio Fascetto, segretario della Fiom Cgil. Il sindacato aveva già depositato al tribunale ricorso sul provvedimento della Oerlikon - licenziamenti collettivi per i settanta dipendenti - per "gravi gravi profili di antisindacalità". Entrambi lasciano il vertice di Firenze insieme agli operai in presidio davanti al palazzo della Regione, con un orizzonte meno buio.

