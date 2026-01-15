Svelato il ‘segreto’ che collega il digiuno intermittente alla salute del cervello

Uno studio recente a Pisa ha evidenziato come il digiuno intermittente possa avere effetti positivi sulla salute del cervello. Questa ricerca apre nuove prospettive per sviluppare strategie nutrizionali e farmacologiche in grado di prevenire non solo malattie metaboliche, ma anche disturbi dell’umore e declino cognitivo legati all’obesità. Un passo importante verso approcci più mirati e sostenibili per la salute neurocognitiva.

Pisa, 15 gennaio 2026 - "Grazie a questo studio, potremmo sviluppare approcci nutrizionali o farmacologici mirati a prevenire non solo il diabete e altre malattie cardiometaboliche, ma anche i disturbi dell'umore e il declino cognitivo associati all'obesità, offrendo una protezione neurobiologica superiore a quella della semplice restrizione calorica". Un team di scienziati ha scoperto che il succinato, un composto chiave del metabolismo energetico, può mediare gli effetti benefici del digiuno intermittente sul metabolismo, e soprattutto sul comportamento e sull'infiammazione cerebrale nelle persone obese.

