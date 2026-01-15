Svelato il ‘segreto’ che collega il digiuno intermittente alla salute del cervello

Da lanazione.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio recente a Pisa ha evidenziato come il digiuno intermittente possa avere effetti positivi sulla salute del cervello. Questa ricerca apre nuove prospettive per sviluppare strategie nutrizionali e farmacologiche in grado di prevenire non solo malattie metaboliche, ma anche disturbi dell’umore e declino cognitivo legati all’obesità. Un passo importante verso approcci più mirati e sostenibili per la salute neurocognitiva.

Pisa, 15 gennaio 2026 - “Grazie a questo studio, potremmo sviluppare approcci nutrizionali o farmacologici mirati a prevenire non solo il diabete e altre malattie cardiometaboliche, ma anche i disturbi dell'umore e il declino cognitivo associati all'obesità, offrendo una protezione neurobiologica superiore a quella della semplice restrizione calorica”. Un team di scienziati ha scoperto che il succinato, un composto chiave del metabolismo energetico, può mediare gli effetti benefici del digiuno intermittente sul metabolismo, e soprattutto sul comportamento e sull’infiammazione cerebrale nelle persone obese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

svelato il 8216segreto8217 che collega il digiuno intermittente alla salute del cervello

© Lanazione.it - Svelato il ‘segreto’ che collega il digiuno intermittente alla salute del cervello

Leggi anche: Il digiuno intermittente fa bene al cervello, svelato il segreto biochimico

Leggi anche: Digiuno intermittente: ecco perché fa bene al cervello

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.