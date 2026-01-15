Supplenze docenti algoritmo GPS definitivamente sconfitto | 19mila euro di risarcimento e punteggio pieno per il 2024 25 Sentenza

Il Tribunale di Torino ha stabilito la illegittimità del sistema GPS per le supplenze docenti, riconoscendo a una docente il diritto all’incarico e un risarcimento di 19mila euro. Questa sentenza rappresenta un passo importante nella tutela dei diritti dei docenti precari, evidenziando le criticità del sistema informatizzato e aprendo nuove prospettive per le supplenze nel prossimo anno scolastico.

Il Tribunale di Torino ha pronunciato una nuova e significativa condanna nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, accertando l’illegittimità del sistema informatizzato utilizzato per l’assegnazione delle supplenze da GPS e riconoscendo il diritto di una docente precaria all’attribuzione dell’incarico illegittimamente negato. L'articolo Supplenze docenti, algoritmo GPS definitivamente sconfitto: 19mila euro di risarcimento e punteggio pieno per il 202425. Sentenza . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Supplenze da GPS, Giudice boccia l’algoritmo: docente ha diritto ad essere riconvocato. 17mila euro il risarcimento

Leggi anche: Pallanuoto, Savona vince e resta a punteggio pieno in Euro Cup. Trieste sconfitto dallo Szolnoki

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Supplenze docenti 2025/26: bollettini da GPS anche a gennaio [AGGIORNATO]; Supplenze 2026: rivoluzione algoritmo, sanzioni biennali e novità sugli spezzoni; Supplenze docenti a gennaio 2026: posto accantonato concorso, sostegno in deroga, proroga e conferma dopo Natale. Tutte le nomine; Differenza tra prima e seconda fascia nelle GPS 2026: Guida (essenziale) ai requisiti.

Supplenze docenti a gennaio 2026: posto accantonato concorso, sostegno in deroga, proroga e conferma. Tutte le nomine - Gennaio 2026: il 7 gennaio (8 solo per la Sicilia, a meno di diversa decisione delle singole istituzioni scolastiche) si rientra a scuola dopo le festività natalizie. orizzontescuola.it