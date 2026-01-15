Supermedia | FdI oltre il 30% leggera crescita +0,5% del Pd
Secondo l'ultima Supermedia, Fratelli d'Italia supera il 30% con una leggera crescita dello 0,5% rispetto al mese precedente, mentre il Partito Democratico registra una modesta variazione. Il quadro politico rimane sostanzialmente stabile rispetto alla fine del 2025, confermando le tendenze degli ultimi mesi. Questa analisi fornisce un quadro aggiornato delle intenzioni di voto e delle dinamiche dei principali partiti italiani a inizio 2026.
AGI - La prima Supermedia del 2026 consegna, come era prevedibile, un quadro tutto sommato simile a quello lasciato a fine 2025. Nonostante la, relativa, scarsità di sondaggi pubblicati nei pochi giorni trascorsi dalla ripresa delle attività da parte degli istituti demoscopici, emergono comunque alcuni spunti interessanti. Il primo è lo stato di salute decisamente positivo di FdI che torna sopra il 30% e del centrodestra che nel complesso guadagna oltre un punto rispetto a fine dicembre. Per contro, nello stesso periodo, tra le forze di opposizione si assiste a un certo riequilibrio a favore del Pd (+0,5%) a scapito di M5s (-0,7%). 🔗 Leggi su Agi.it
