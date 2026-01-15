Supermedia | FdI oltre il 30% equilibrio tra Pd e M5
La prima Supermedia di voto del 2026 conferma una situazione stabile, con Fratelli d’Italia oltre il 30% e un equilibrio tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. I dati, come previsto, riflettono le tendenze emerse alla fine del 2025, offrendo un quadro di continuità nella scena politica italiana.
AGI - La prima Supermedia del 2026 consegna, come era prevedibile, un quadro tutto sommato simile a quello lasciato a fine 2025. Nonostante la, relativa, scarsità di sondaggi pubblicati nei pochi giorni trascorsi dalla ripresa delle attività da parte degli istituti demoscopici, emergono comunque alcuni spunti interessanti. Il primo è lo stato di salute decisamente positivo di FdI che torna sopra il 30% e del centrodestra che nel complesso guadagna oltre un punto rispetto a fine dicembre. Per contro, nello stesso periodo, tra le forze di opposizione si assiste a un certo riequilibrio a favore del Pd (+0,5%) a scapito di M5s (-0,7%). 🔗 Leggi su Agi.it
