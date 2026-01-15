La prima Supermedia di voto del 2026 conferma una situazione stabile, con Fratelli d’Italia oltre il 30% e un equilibrio tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. I dati, come previsto, riflettono le tendenze emerse alla fine del 2025, offrendo un quadro di continuità nella scena politica italiana.

AGI - La prima Supermedia del 2026 consegna, come era prevedibile, un quadro tutto sommato simile a quello lasciato a fine 2025. Nonostante la, relativa, scarsità di sondaggi pubblicati nei pochi giorni trascorsi dalla ripresa delle attività da parte degli istituti demoscopici, emergono comunque alcuni spunti interessanti. Il primo è lo stato di salute decisamente positivo di FdI che torna sopra il 30% e del centrodestra che nel complesso guadagna oltre un punto rispetto a fine dicembre. Per contro, nello stesso periodo, tra le forze di opposizione si assiste a un certo riequilibrio a favore del Pd (+0,5%) a scapito di M5s (-0,7%). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Supermedia: FdI oltre il 30%, equilibrio tra Pd e M5

Leggi anche: Sondaggio Supermedia, FdI sopra il 30% e Pd in caduta libera: la sentenza

Leggi anche: Supermedia AGI/Youtrend: cresce FdI al 30,4%, Pd al 21,7%

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sondaggi politici, il 2026 inizia bene per FdI: il partito della premier sopra il 30%. Il Pd guadagna su M5S - La prima supermedia youtrend dell’anno conferma il buon momento anche per il centrodestra, che guadagna oltre un punto rispetto all’ultima rilevazione. msn.com