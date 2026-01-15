Superenalotto oggi giovedì 15 gennaio 2026 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Oggi, giovedì 15 gennaio 2026, si svolgono le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto a Milano. Questa giornata offre ai giocatori l’opportunità di scoprire i numeri estratti e verificare eventuali vincite. Le estrazioni di oggi rappresentano un momento importante per gli appassionati di giochi numerici, con risultati che potrebbero cambiare le sorti di chi partecipa.

Milano, 15 gennaio 2026 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi, giovedì 15 gennaio 2026. Sarà possibile seguire la diretta qui dalle 20. La sestina vincente, dopo che ancora martedì 13 gennaio nessuno ha centrato il 6 o il 5+1, vale un Jackpot di 105,8 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Superenalotto. Quote. Lotto. Simbolotto. 10eLotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

