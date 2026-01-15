SuperEnalotto numeri combinazione vincente oggi 15 gennaio

Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 15 gennaio. L’estrazione, condotta secondo le prassi ufficiali, ha determinato i numeri che potrebbero portare alla possibilità di vincite. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito ufficiale o i canali autorizzati.

(Adnkronos) – E' stata estratta la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 15 gennaio. Nessun 6 né 5+1, mentre in 7 hanno centrato il 5 incassando rispettivamente 25.680,66 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così a 106.500.000,00 euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

