Per scoprire la mafia russa attraverso il cinema, si consiglia

C on quel miscuglio di potere, lealtà e tradimenti, la mafia ha da sempre affascinato il cinema. Che sia quella di New York o di Chicago, quella siciliana o napoletana, quella che si è insidiata a Londra e Mosca, il soggetto dell’organizzazione criminale ha dato vita a film sulla mafia spesso esemplari, veri capolavori sulla violenza, le ambizioni e i codici d’onore che regolano questi mondi segreti. “Gomorra – le origini”, la clip del primo episodio X Leggi anche › Gaetano Di Vaio, addio al produttore di “Gomorra” Film mafia italiana, americana, russa: i migliori titoli. La trilogia di Il Padrino (1972-1990). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sulla mafia russa imperdibile il capolavoro di David Cronenberg "La promessa dell'assassino"

Leggi anche: Film dimenticato ma imperdibile: scopri il capolavoro di 47 anni fa

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 24 dicembre: Curro cerca l’assassino di Jana e mette alle strette il dottor Gamarra

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Me l’ero persa. In verità sono super orgoglioso di questo trend. È più serio di chi si fa i tatuaggi della mafia russa. - facebook.com facebook