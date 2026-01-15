Sul traguardo la presentazione del libro Platinum Artisti e Poeti del Terzo Millennio

Vibo Valentia si prepara a presentare il libro “Platinum Artisti e Poeti del Terzo Millennio”, un lavoro della critica d’arte Sonia Demurtas. L’evento, previsto per il 18, sarà l’occasione per condividere con il pubblico e la stampa i risultati di un progetto dedicato agli artisti e poeti contemporanei. La presentazione rappresenta la conclusione di un percorso di ricerca e valorizzazione delle figure artistiche del nostro tempo.

Vibo Valentia – In dirittura di arrivo il lavoro svolto dalla critica d'arte vibonese, la dottoressa Sonia Demurtas, ormai siamo alla parte conclusiva, infatti giorno 18 sarà presentato al pubblico ed alla stampa il libro "Platinum Artisti e Poeti del terzo Millennio". Presso la galleria d'arte dell'artista Francesco Logoteta nella cittadina di Reggio Calabria.. Il volume rappresenta un'antologia a colori di grande pregio, un vero e proprio prezioso scrigno contemporaneo che celebra la creatività italiana e internazionale. Si tratta di un progetto editoriale che unisce arti visive e poesia, offrendo a ciascun partecipante uno spazio dedicato con biografia, opere e visioni critiche curate dalla stessa Sonia Demurtas.

