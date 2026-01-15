Suazo aggiunge un altro allenamento; Sow e Alexis si allenano in palestra

Suazo ha svolto un ulteriore sessione di allenamento, mentre Sow e Alexis si sono concentrati in palestra. La squadra prosegue la preparazione in vista della prossima partita di La Liga, che si disputerà lunedì alle 21:00 presso l’Estadio Martinez Valero, affrontando l’Elche. Un momento di concentrazione e lavoro continuo per ottimizzare la forma in vista delle sfide imminenti.

2026-01-15 12:14:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell'ultima news riguardante La Liga: Lui Siviglia preparare la partita che li affronterà Elche Lui lunedì prossimo A 21:00 in esso Martinez Valero. Una partita difficile per iniziare con il piede giusto il girone di ritorno del campionato dopo gli ultimi risultati. Ancora una volta il assenze Limiteranno le possibilità di Almeyda di arrivare agli undici. La squadra Nervionense si allena questa mattina nella città sportiva dopo il riposo di ieri novità e assenze sull'erba. Marcao è tornato con il gruppo anche se è squalificato e non potrà giocare, e aggiungi un nuovo allenamento Suazo.

