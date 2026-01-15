Su Sanremo la Rai non rischia | Rossi si affida al solito Coletta
Per Sanremo, la Rai si affida alla consolidata guida di Coletta, garantendo stabilità e continuità. La gestione dell’evento rimane una priorità strategica, anche in un contesto di cambiamenti interni, con Di Liberatore alla direzione del prime time e supportato da Antonio Marano. La produzione si concentra sulla qualità e sull’efficacia, mantenendo un approccio sobrio e professionale per assicurare il successo dell’evento.
Sanremo per la Rai è una partita troppo importante. Che non può essere gestita solo dall’attuale direttore del prime time, Williams Di Liberatore, uomo fortemente sostenuto da Antonio Marano, quindi vicino alla Lega, in carica dallo scorso marzo. Quando Di Liberatore, qualche giorno fa, è entrato in una riunione con i vertici per fare il punto sul Festival, ne sarebbe uscito quasi commissariato. Perché l’ad Giampaolo Rossi è stato categorico: come riferisce anche il sito Sassate.it, per ogni decisione Di Liberatore dovrà coordinarsi col direttore del Coordinamento Generi Stefano Coletta. Il quale, prima dell’avvento della destra, da direttore proprio del Prime Time con il Sanremo targato Amadeus (2020-2023) ha raggiunto risultati eccellenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
