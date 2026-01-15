Su Sanremo la Rai non rischia | Rossi si affida al solito Coletta

Per Sanremo, la Rai si affida alla consolidata guida di Coletta, garantendo stabilità e continuità. La gestione dell’evento rimane una priorità strategica, anche in un contesto di cambiamenti interni, con Di Liberatore alla direzione del prime time e supportato da Antonio Marano. La produzione si concentra sulla qualità e sull’efficacia, mantenendo un approccio sobrio e professionale per assicurare il successo dell’evento.

