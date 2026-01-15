Su Joao Gomes non c’è solo il Napoli si sono inseriti anche Atletico Madrid e Manchester United

Joao Gomes, centrocampista brasiliano, sta attirando l’attenzione di diversi club europei. Oltre al Napoli, anche l’Atletico Madrid e il Manchester United hanno mostrato interesse per il suo profilo. La sua versatilità e le prestazioni recenti ne fanno un obiettivo di mercato ambito. La situazione di mercato e le trattative in corso saranno da seguire nei prossimi giorni.

Joao Gomes, oltre a finire sul taccuino del Napoli, è cercato anche dall’Atletico Madrid e dal Manchester United. Il centrocampista del Wolverhampton è arrivato nel 2022 in Europa dopo aver militato nel Flamengo. I Wolves non stanno vivendo una buona stagione, anzi: sono ultimi in Premier con 7 punti, a -14 dalla salvezza. L’Atletico si inserisce per Joao Gomes. Come riportato da Marca: Joao Gomes è uno dei nomi messi in lista dall’Atletico per rafforzare il centrocampo dopo la partenza di Conor Gallagher al Tottenham. Ha 24 anni e conta 10 presenze con la Nazionale brasiliana. Prima di giocare in Premier League, era al Flamengo, uno dei grandi club del Brasile e una delle squadre che esporta più talenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

