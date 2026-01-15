Su DAZN è disponibile in streaming gratuito la FIFA Women’s Champions Cup 2026™. La piattaforma trasmetterà le partite in tutto il mondo, ad eccezione di alcuni paesi, offrendo agli appassionati un'opportunità di seguire gli incontri più importanti del torneo. In particolare, negli Stati Uniti saranno visibili solo le semifinali. Un’occasione per seguire da vicino le sfide delle migliori squadre femminili internazionali.

DAZN, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, trasmetterà in tutto il mondo (a eccezione di Brasile, Cina, Marocco, Regno Unito, Repubblica d’Irlanda; mentre negli Stati Uniti saranno trasmesse solo le semifinali) le sfide decisive della FIFA Women’s Champions Cup 2026™. Il torneo sarà visibile anche gratuitamente su DAZN, a conferma dell’impegno della piattaforma nel rendere il calcio sempre più accessibile ai tifosi di ogni parte del mondo, favorendo il coinvolgimento del pubblico e l’ispirazione delle nuove generazioni di tifosi e calciatrici. La prima edizione della FIFA Women’s Champions Cup™ assegnerà il trofeo il prossimo 1° febbraio all’Emirates Stadium di Londra, casa dell’Arsenal, dopo aver riunito le migliori squadre femminili di ciascuna confederazione in una nuova competizione di respiro internazionale. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Su DAZN arriva la FIFA Women’s Champions Cup gratis in streaming

Leggi anche: DAZN prende la scena con la FIFA Women’s Champions Cup gratis in streaming

Leggi anche: Su DAZN gratis la FIFA Intercontinental Cup 2025 in diretta con telecronaca italiana

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

DAZN Transfer by Fabrizio Romano torna per il calciomercato invernale; Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 19a Giornata: Palinsesto e Telecronisti.

FIFA e DAZN lanciano la nuova era del calcio digitale: nel 2026 arriva la piattaforma globale FIFA+ - FIFA e DAZN uniscono nuovamente le forze per compiere un passo storico nell’evoluzione del calcio digitale. corrieredellosport.it

Calcio: Dazn trasmetterà gratis le fasi finali della Fifa Intercontinental Cup 2025 - Dazn trasmetterà gratuitamente in alcuni mercati, inclusa l'Italia, le fasi finali della Fifa Intercontinental Cup Qatar 2025 in co- ansa.it

Su Dazn debutta FIFA+, piattaforma dedicata al calcio mondiale - Nel 2026 FIFA e DAZN lanceranno FIFA+, la nuova piattaforma destinata a diventare la “Global Home of Football”, un punto di riferimento mondiale per tutti gli appassionati di calcio. primaonline.it

South Africa vs Angola | Africa Cup Of Nations 2025 | Full Match Streaming | PES 21

Arriva il Million Dollar 1 Point Slam Appuntamento a Melbourne il 14 gennaio 2026 Guarda il Million Dollar 1 Point Slam e gli #AustralianOpen su #DAZN, tramite i canali #Eurosport x.com

Arriva un durissimo sfogo di MAURIZIO SARRI prima di Verona-Lazio. L'allenatore si presenta ai microfoni di DAZN e Sky Sport per le ormai classiche interviste pre-partita ma lo fa decisamente malvolentieri e non fa nulla per nasconderlo. "Essere qui in quest facebook