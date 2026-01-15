Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime Australian Open Opening Week | orario canale streaming

Il match tra Jannik Sinner e Felix Auger Aliassime si svolgerà durante l'Australian Open Opening Week. La partita è prevista per venerdì 16 gennaio alle ore 7. Per seguire l'incontro, verificare i canali sportivi e le opzioni di streaming disponibili, in modo da essere aggiornati sui risultati e l'andamento della sfida.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz chiama, sconfiggendo nettamente l'australiano Alex de Minaur, Jannik Sinner proverà a rispondere domani, venerdì 16 gennaio, alle ore 7.00 italiane, contro il canadese Felix Auger-Aliassime, sempre nell'ambito dell' Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis. Quella di domani sarà l'ultima esibizione di Jannik Sinner prima dell'esordio stagionale ufficiale, fissato per il primo torneo del Grand Slam: il match si giocherà alla Rod Laver Arena di Melbourne. L'azzurro ed il canadese si sono incontrati per sei volte in incontri ufficiali, ed il bilancio è di 4-2 per Sinner.

