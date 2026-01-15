Studentessa 14enne scomparsa da giorni ecco dove l’hanno ritrovata

Una studentessa di 14 anni scomparsa da diversi giorni è stata ritrovata. La sua assenza aveva suscitato preoccupazione tra familiari e amici, che avevano segnalato l’ultimo avvistamento in zona. La polizia ha avviato le indagini, concentrandosi sulle possibili cause della sparizione. La ragazza è stata ritrovata in una località vicina, rassicurando così quanti erano in apprensione.

Una notte qualunque, il silenzio in casa, la sveglia della domenica mattina e quel dettaglio che fa gelare il sangue: il letto vuoto, il cellulare muto, nessun biglietto. Da quel momento, per una mamma di Modena, il weekend si è trasformato in un incubo ad occhi aperti. La protagonista di questa storia è una studentessa di 14 anni, scomparsa nel nulla tra sabato e domenica. L’allarme è scattato all’alba, quando la madre, non trovandola in camera, si è precipitata a denunciare l’assenza della figlia in questura, dando il via a ore di angoscia e ricerche frenetiche. La denuncia, la paura e le prime ore di mistero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

