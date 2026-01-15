Stretta sulla sicurezza tutte le misure del governo Meloni
Il governo Meloni presenta un nuovo pacchetto di misure sulla sicurezza, volto a rafforzare la prevenzione e il contrasto alla criminalità. La proposta, elaborata dal Ministero dell’Interno, risponde alle recenti criticità legate a aggressioni, rapine e altri fenomeni di insicurezza. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro per i cittadini, adottando strategie più efficaci e mirate per affrontare le sfide della sicurezza pubblica.
Una risposta articolata e strutturata alla crescente percezione di insicurezza. È questa la linea che emerge dalla bozza del nuovo pacchetto sicurezza messo a punto dal Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il contrasto a aggressioni, rapine e fenomeni di criminalità che hanno segnato le ultime settimane. Il governo guidato da Giorgia Meloni prepara così una stretta normativa che interviene su più fronti: ordine pubblico, stazioni ferroviarie, immigrazione e tutela delle categorie più esposte. Leggi anche: Roma, aggressione alla stazione Termini: sospetti su una gang che terrorizza la città Più poteri ai Prefetti e zone rosse mirate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
