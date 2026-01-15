Il governo Meloni presenta un nuovo pacchetto di misure sulla sicurezza, volto a rafforzare la prevenzione e il contrasto alla criminalità. La proposta, elaborata dal Ministero dell’Interno, risponde alle recenti criticità legate a aggressioni, rapine e altri fenomeni di insicurezza. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro per i cittadini, adottando strategie più efficaci e mirate per affrontare le sfide della sicurezza pubblica.

Una risposta articolata e strutturata alla crescente percezione di insicurezza. È questa la linea che emerge dalla bozza del nuovo pacchetto sicurezza messo a punto dal Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il contrasto a aggressioni, rapine e fenomeni di criminalità che hanno segnato le ultime settimane. Il governo guidato da Giorgia Meloni prepara così una stretta normativa che interviene su più fronti: ordine pubblico, stazioni ferroviarie, immigrazione e tutela delle categorie più esposte. Leggi anche: Roma, aggressione alla stazione Termini: sospetti su una gang che terrorizza la città Più poteri ai Prefetti e zone rosse mirate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Stretta sulla sicurezza, tutte le misure del governo Meloni

Leggi anche: Stretta sulla sicurezza, tutte le misure del governo

Leggi anche: Decreto sicurezza, le nuove misure su legittima difesa, sgomberi e migranti: la stretta della Lega

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pronto il pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e baby gang; Pacchetto sicurezza, dai rimpatri alle norme «anti maranza»: novità e strette in un decreto e un ddl; La nuova stretta del governo su dissenso e immigrazione; Decreto sicurezza, Malan (FdI): “Una stretta è necessaria, sbagliato fare a gara per intestarsela”.

Stretta sulla sicurezza, tutte le misure del governo - Fino a 5 anni di carcere per chi non si ferma all'alt, 8 milioni per i rimpatri e aggravante per i delitti contro i giornalisti: cosa prevede la bozza del Viminale ... msn.com