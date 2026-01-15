David Harbour, noto per il suo ruolo di Jim Hopper in Stranger Things, ha condiviso di aver intrapreso un percorso di psicoterapia intensa. Questa scelta ha contribuito al suo miglioramento personale e al benessere mentale. Harbour evidenzia l’importanza di prendersi cura della propria salute psicologica, sottolineando come il supporto professionale possa fare la differenza nella vita quotidiana.

L'interprete di Jim Hopper nella serie televisiva Netflix dei fratelli Duffer si sta prendendo cura del suo benessere mentale. David Harbour è tornato a parlare della sua salute mentale e in un'intervista ha raccontato come la terapia l'abbia aiutato. L'attore ha ricevuto una diagnosi di disturbo bipolare quando aveva 25 anni, e recentemente si è aperto sull'argomento. La star di Stranger Things è tornata nell'ultima stagione della serie televisiva dei fratelli Duffer in cui interpreta lo sceriffo di Hawkins Jim Hopper, al fianco di Winona Ryder, Millie Bobby Brown, Sadie Sink e Finn Wolfhard. David Harbour si prende cura della sua salute mentale "C'è stata una grande rinascita dell'idea che la psicoterapia, insieme a una terapia farmacologica responsabile, sia . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things, David Harbour: "Ho iniziato una psicoterapia intensa e ora sto meglio"

Leggi anche: David Harbour: "Prima di Stranger Things, avevo una vita meravigliosa in un monolocale"

Leggi anche: David Harbour racconta come “Stranger Things” lo abbia cambiato come persona

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

David Harbour, il post-Stranger Things è traumatico: è fuori da un progetto; David Harbour vittima di burnout: perché l’attore di Stranger Things ha deciso di fermarsi; Stranger Things: la vera ragione per cui David Harbour e Winona Ryder non sono nel documentario; Behemoth: dopo Stranger Things, David Harbour lascia il film di Tony Gilroy con Pedro Pascal.

Stranger Things, David Harbour: "Ho iniziato una psicoterapia intensa e ora sto meglio" - L'interprete di Jim Hopper nella serie televisiva Netflix dei fratelli Duffer si sta prendendo cura del suo benessere mentale. movieplayer.it