Strage nel bar di Crans-Montana Sparite le carte della ristrutturazione

A Crans-Montana, in Svizzera, sono scomparsi i documenti relativi alla ristrutturazione del bar Le Constellation del 2015. Nel materiale sequestrato non sono presenti dettagli sui lavori eseguiti dieci anni fa, mentre si continua a indagare sull’incendio che, a Capodanno, ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei italiani, in un grave incidente.

Non esiste più alcun documento sulla ristrutturazione del 2015. Nel materiale sequestrato non c'è nulla sui lavori che si svolsero dieci anni fa a Le Constellation, il bar di Crans-Montana, in Svizzera, dove a Capodanno sono morte 40 persone per lo più ragazzi giovanissimi, fra i quali sei italiani, in un devastante incendio. Lo ha ammesso ai pm lo stesso proprietario del locale, Jacques Moretti, dieci ore dopo il disastro. È quanto emerge dai verbali dell'inchiesta che vede indagati l'uomo – in carcere a Sion – e la moglie Jessica Maric (nella foto la coppia), libera con obbligo di firma. "Sono devastato – ha detto Moretti ai pm –.

La strage di Crans-Montana e i meccanismi mafiosi: Le Constellation era un nodo. L'ascesa dei Moretti e il filo invisibile dalla Corsica alla Svizzera - Un filo invisibile dall'isola alla Svizzera, con i meccanismi tipici del crimine. msn.com

Strage di Crans Montana, arrestato il titolare del bar Le Constellation. E la moglie finisce ai domiciliari per "pericolo di fuga" - La procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti di Jacques Moretti, il proprietario del Constellation ... affaritaliani.it

Strage di Crans-Montana: “Non siamo soddisfatti delle prime indagini. Documenti chiesti al Comune invece di sequestrarli”. A “Chi l’ha visto” l’avvocato Sebastien Fanti, legale di alcuni familiari delle giovani vittime. “Ci aspettiamo più rapidità e professionalità facebook

Strage Crans-Montana, "risarcimenti urgenti": diecimila euro per ogni vittima ift.tt/BgfNFmy x.com

