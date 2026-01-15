Strage di Crans-Montana il liceo Virgilio lancia una raccolta fondi per i suoi quattro studenti feriti | Vogliamo trasformare il dolore in sostegno concreto per le famiglie coinvolte

Il liceo Virgilio di Crans-Montana ha avviato una raccolta fondi per sostenere i quattro studenti feriti durante la recente tragedia. L’iniziativa mira a offrire un aiuto concreto alle famiglie, coprendo spese mediche, legali, logistiche e di supporto psicologico, alleviando il peso di un momento difficile e contribuendo a trasformare il dolore in solidarietà.

Lo scopo è permettere ai genitori di affrontare con maggiore serenità le ingenti spese che si presenteranno nei mesi e negli anni a venire: costi medici, legali, logistici, per supporto psicologico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Strage di Crans-Montana, il liceo Virgilio lancia una raccolta fondi per i suoi quattro studenti feriti: «Vogliamo trasformare il dolore in sostegno concreto per le famiglie coinvolte» Leggi anche: Crans-Montana, i genitori del liceo Virgilio aprono una raccolta fondi per i feriti Leggi anche: Il cardinale Pizzaballa in Consiglio regionale: “Una raccolta fondi per un sostegno concreto a Gaza” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Strage di Crans-Montana, il ritorno a scuola: «Nelle classi serve creare empatia e dare spazio all'ascolto; Milano, le scuole sconvolte dalla strage di Crans-Montana convocano gli psicologi. «Al rientro in classe non faremo lezione: i ragazzi pensano ai loro compagni»; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; I banchi vuoti nella terza D in attesa dei ragazzi di Crans-Montana: per gli psicologi vanno tolti. Strage Crans-Montana, il dramma nel dramma della terza D del liceo Virgilio di Milano: 4 studenti gravi - Sono rimaste ustionate gravemente dalle fiamme divampate nel locale di Crans- virgilio.it

Strage di Crans-Montana, Bertolaso sui feriti al Niguarda: «Seguiamo i ragazzi come fossero nostri figli. Non siamo pessimisti per nessuno di loro, ma la lotta è estremamente ... - L'assessore regionale al Welfare: «Anche per chi ne ha viste di tutti i colori come me, la situazione è molto difficile, c ... vanityfair.it

Strage di Crans Montana, gli amici ricordano Giovanni: "Manchi come l'aria" - I compagni di scuola del 16enne si sono radunati davanti al liceo Righi di Bologna. rainews.it

La strage di Crans-Montana ha convinto sindaci e proprietari di locali a vietare le candele pirotecniche, per ridurre il più possibile il rischio di incendi facebook

Strage Crans-Montana, "risarcimenti urgenti": diecimila euro per ogni vittima ift.tt/BgfNFmy x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.