Strada bloccata in viale Costituzione | Ambulanze ferme la sicurezza dopo la campagna elettorale

In viale della Costituzione si registra una strada bloccata che coinvolge anche le ambulanze, sollevando serie preoccupazioni sulla sicurezza. La gestione improvvisata della viabilità da parte dell’amministrazione Gattinoni sembra aver aggravato il traffico e messo a rischio l’efficienza dei servizi di emergenza. È fondamentale intervenire prontamente per ripristinare condizioni di sicurezza e garantire la mobilità dei cittadini.

