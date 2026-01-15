Strada bloccata in viale Costituzione | Ambulanze ferme la sicurezza dopo la campagna elettorale
In viale della Costituzione si registra una strada bloccata che coinvolge anche le ambulanze, sollevando serie preoccupazioni sulla sicurezza. La gestione improvvisata della viabilità da parte dell’amministrazione Gattinoni sembra aver aggravato il traffico e messo a rischio l’efficienza dei servizi di emergenza. È fondamentale intervenire prontamente per ripristinare condizioni di sicurezza e garantire la mobilità dei cittadini.
Quanto sta accadendo in viale della Costituzione è grave e inaccettabile. La gestione improvvisata della viabilità da parte della giunta Gattinoni sta mettendo concretamente a rischio la sicurezza dei cittadini, non solo aggravando una situazione di traffico ormai insostenibile, ma arrivando a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
