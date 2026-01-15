Storie di mare e scienza

Il Sea Film Festival si prepara alla sua quarta edizione, prevista per maggio. In vista dell’evento, l’associazione Mareggiamo organizza un appuntamento dedicato alle storie di mare, scienza e territorio. Sabato 17 gennaio si terrà un evento che mette in luce la biodiversità del golfo della Spezia, contribuendo a valorizzare l’area attraverso incontri e iniziative che approfondiscono il rapporto tra mare e ricerca scientifica.

Una serie di eventi collaterali che diventano tappe del conto alla rovescia del Sea Film Festival, in programma a maggio con la sua quarta edizione: sabato 17 gennaio l’associazione Mareggiamo organizza un nuovo appuntamento con le sue "Storie" fra scienza, mare e territorio, dedicato alla valorizzazione del golfo della Spezia e della sua biodiversità. Questo progetto parallelo vuole raccontare il mare come spazio di conoscenza, innovazione e identità territoriale facendo dialogare scienza, ambiente, economia e comunità e offrendo occasioni di confronto con esperti e protagonisti del settore. Alle 17, nel Sunspace in via Sapri 68 alla Spezia, un talk arricchito da contributi video che si focalizzerà sui progetti di ricerca, monitoraggio e valorizzazione del nostro mare, con un’attenzione particolare sulle attività della Smart Bay di Santa Teresa, modello di integrazione tra scienza, tecnologia e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Storie di mare e scienza Leggi anche: Fiumicino, gli studenti a scuola di “Scienza e Cultura del Mare” Leggi anche: Bari veneziana: storie di mare, potere e segreti tra due città Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Storie di mare e scienza; Con Un tuffo tra Mare e Scienza ripartono gli incontri Storie di MAREggiAMO; Tornano le Storie di MAREggiAMO; Il podcast 71% ci ricorda l'importanza dei nostri mari. Storie di mare e scienza - Una serie di eventi collaterali che diventano tappe del conto alla rovescia del Sea Film Festival, in programma a maggio con la sua quarta edizione: sabato 17 gennaio l’associazione Mareggiamo organiz ... lanazione.it

“Storie di MAREggiAMO” riparte sabato 17 gennaio con “Un tuffo tra mare e scienza” - Riparte il ciclo di incontri “Storie di MAREggiAMO”, l’iniziativa culturale e divulgativa promossa dall’associazione di promozione sociale MAREggiAMO; un ... msn.com

Torna ’Sapori & Storie verticali’. Scienza e arte dialogano a Levanto - Dopo le conversazioni e i mercati delle eccellenze nel campo dei prodotti locali e della sostenibilità degli anni passati,... lanazione.it

Come trilioni di batteri fanno brillare l'oceano #Bioluminescenza

AL CENTRO CITTADINANZA “IL BUCANEVE” INCONTRO CON PAOLO FANTOZZI PRESENTAZIONE DEL LIBRO “I CUSTODI DEL MARE. STORIE E LEGGENDE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO” Domenica 18 gennaio 2026, ore 17.00 Centro Cittadinanza facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.