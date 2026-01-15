Storia di Antonia racconto per voce e carillon di e con Angela Sajeva

“Storia di Antonia”, raccontata attraverso voce e carillon da Angela Sajeva, è un’opera che esplora il valore del senso di appartenenza. Con parole semplici e delicate, il testo riflette sul legame tra individuo e comunità, tra persone, natura e territorio. Un racconto che invita alla riflessione sul ruolo del luogo nel plasmare l’identità, mantenendo un tono sobrio e autentico, adatto a un pubblico attento e ricercato.

