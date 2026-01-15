È giunto il momento di un intervento deciso. La politica deve assumersi le proprie responsabilità e agire con chiarezza. In questo contesto, si evidenzia il ruolo di chi, da due decenni, si batte per la chiusura di Cava Fornace, dando voce alle preoccupazioni della comunità. Solo attraverso decisioni sincere e trasparenti si potrà garantire un futuro più sicuro e sostenibile per tutti.

Ha preso il megafono dando voce, simbolicamente, a tutta la comunità che da 20 anni lotta per la chiusura di Cava Fornace. E con quel megafono ha lanciato un messaggio forte e chiaro: "La chiusura della discarica non è più un'opinione, ma la logica conseguenza di atti e fatti concreti, ora la politica si prenda questa responsabilità senza più indugiare". Il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi (nella foto) si è rivolto così alle decine di persone che hanno partecipato ieri mattina al suo intervento all'ingresso del Lago di Porta, a mare della ferrovia. "È una situazione inverosimile: la discarica è in fase emergenziale, dato che il percolato viene ancora smaltito nelle fognature e finisce al depuratote del Lavello – dice – senza contare che nel 2009 è stato stabilito che quel sito non è idoneo a ospitare una discarica e nel 2017 il Consiglio regionale ha votato per la chiusura, seguito dai Comuni della nostra zona.

Stop immediato. La politica sia responsabile

