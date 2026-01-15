Stop all' ergastolo bianco e al 41 bis per il boss Filippo Guttadauro ma deve scontare altri 4 mesi

Filippo Guttadauro, boss mafioso, ha ottenuto la fine dell’ergastolo “bianco” e del regime 41 bis, pur rimanendo in carcere per altri quattro mesi. Dopo nove anni di detenzione definitiva, si trovava ancora in regime di massima sicurezza, una situazione rara in Italia, valutata in base alla sua pericolosità. Questa decisione segna un passaggio importante nel trattamento dei detenuti in regime speciale, rispettando le normative e le considerazioni di sicurezza.

Il cognato di Matteo Messina Denaro era rimasto "internato" dal 2016 nella casa di lavoro di Tolmezzo, con il regime del carcere "duro", nonostante avesse espiato la sua condanna per mafia. Adesso è stato trasferito ad Oristano, in regime ordinario, per un definitivo per resistenza a pubblico ufficiale Da ben nove anni aveva finito di scontare definitivamente la sua condanna, ma - caso unico in Italia - alla luce della sua pericolosità era comunque rimasto al 41 bis, formalmente "internato" nella casa di lavoro del penitenziario di massima sicurezza di Tolmezzo. Una misura, quella del carcere duro, che adesso è venuta meno per il boss Filippo Guattadauro, cognato di Matteo Messina Denaro per averne sposato la sorella Rosalia (che invece si trova al 41 bis ed è sotto processo proprio in seguito alla cattura dell'ultimo dei Corleonesi). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

