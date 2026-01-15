I due ex membri dei Police, Stewart Copeland e Andy Summers, hanno ricevuto 750 mila euro come royalties da Sting, come riconosciuto dall’Alta Corte di Londra. La causa, avviata nel 2025, riguarda questioni di diritti e compensi legati alla loro collaborazione musicale. La sentenza rappresenta un importante step nel procedimento legale tra gli artisti, che prosegue per definire le rispettive condizioni di tutela dei propri diritti.

Ieri, all’ Alta Corte di Londra, si è tenuta la prima udienza relativa alla causa intentata nel 2025 da Stewart Copeland e Andy Summers dei Police. I due musicisti chiedono a Sting, autore principale dei brani del trio, il riconoscimento di royalties non pagate e relative alla discografia della band. Pur non comparendo quasi mai nei crediti ufficiali, i due avrebbero contribuito alla scrittura delle canzoni, e ora ne reclamano una fetta di paternità e, di conseguenza, i diritti d’autore. La richiesta di Copeland e Sommers si basa su un accordo verbale fra i tre, poi formalizzato e rinegoziato. Il patto prevedeva che Sting cedesse agli altri due il 15% delle royalties, in caso di contributi agli arrangiamenti; si parla di una cifra che si aggira intorno ai 2 e i 10,75 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sting ha riconosciuto a Copeland e Summers 750 mila euro per le royalties dei Police

Leggi anche: Sting citato in giudizio per oltre 2 milioni di dollari di diritti per i brani dei Police: gli ex della band Andy Summers e Stewart Copeland sul piede di guerra

Leggi anche: Sting ha pagato 600 mila euro agli ex membri dei Police, ma non vuole dare le royalty per lo streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sting ha riconosciuto a Copeland e Summers quasi 750 mila euro per le royalties dei Police; The Police: Sting versa oltre 600mila sterline a Summers e Copeland per royalties non corrisposte; Sting, dacci i soldi: i successi dei Police e la guerra per i diritti in tribunale; Sting paga ai membri della band della polizia più di £ 500.000 in royalties.

Sting ha riconosciuto a Copeland e Summers quasi 750 mila euro per le royalties dei Police - Per il batterista e il chitarrista fa fede un accordo sulla spartizione dei proventi delle canzoni, anche se appaiono raramente come co- rollingstone.it