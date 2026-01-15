Sting denunciato dai due ex componenti dei Police | chiesti 8 milioni di dollari per diritti streaming mai versati

Diciotto anni dopo l'ultima reunion, Sting si trova al centro di una controversia legale con gli ex membri dei Police, Andy Summers e Stewart Copeland. I due musicisti hanno presentato una denuncia per ottenere circa 8 milioni di dollari, sostenendo che Sting non avrebbe versato i compensi relativi ai diritti di streaming delle loro registrazioni. La disputa riguarda aspetti economici ancora da chiarire, segnando un nuovo capitolo nella storia della band.

Diciotto anni dopo l'ultima reunion Sting e i Police sono pronti a farsi la guerra. Il cantante britannico è stato infatti denunciato da Andy Summers e Stewart Copeland, rispettivamente chitarrista e batterista della band, che gli chiedono un risarcimento milionario per i diritti non ricevuti dagli ascolti streaming. Il processo non è ancora cominciato, ma l'Alta Corte di Londra ha iniziato a esaminare le richieste avanzate dai due ex componenti dei Police nell'udienza preliminare, alla quale né Sting né Summers e Copeland erano presenti. La guerra tra gli ex componenti della band si gioca tutta sulle royalty non pagate per lo streaming.

