Sting, ex frontman dei Police, ha versato circa 600.000 sterline ai suoi ex collaboratori, riconoscendo un pagamento inferiore alle royalties dovute. I documenti giudiziari indicano una disputa sui diritti, con i membri della band che chiedono complessivamente oltre 8 milioni di dollari. La vicenda evidenzia le tensioni legate alla gestione dei diritti d’autore e alle modalità di redistribuzione dei compensi nel settore musicale.

Il cantante britannico Sting ha pagato agli ex compagni dei Police quasi 600.000 sterline dopo aver riconosciuto un pagamento insufficiente delle royalties, secondo quanto emerge da documenti depositati in tribunale. In un atto presentato al’Alta Corte di Londra, gli avvocati del musicista hanno dichiarato che Andy Summers e Stewart Copeland hanno ricevuto un versamento di “oltre 800mila dollari” (circa 595mila sterline, pari a circa 700mila euro), dopo aver avviato un’azione legale lo scorso anno. Come ricostruisce l’Adnkronos, il chitarrista e il batterista della band inglese avevano citato in giudizio Sting e la sua società editoriale nel settembre 2025, sostenendo di vantare crediti compresi tra i 2 milioni di dollari (circa 1,5 milioni di sterline, pari a circa 1,8 milioni di euro) e i 10,75 milioni di dollari (circa 8 milioni di sterline, pari a circa 9,4 milioni di euro) per royalties legate a brani di successo come Roxanne ed Every Breath You Take. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sting citato dalla sua ex band: il resto dei Police gli chiede 8 milioni di dollari per diritti evasi

Leggi anche: Sting citato in giudizio per oltre 2 milioni di dollari di diritti per i brani dei Police: gli ex della band Andy Summers e Stewart Copeland sul piede di guerra

Leggi anche: Sting denunciato dai due ex componenti dei Police: chiesti 8 milioni di dollari per diritti streaming mai versati

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sting denunciato dagli ex Police: in ballo 2 milioni di dollari per diritti streaming; Sting, dacci i soldi: i successi dei Police e la guerra per i diritti in tribunale; The Police: Sting versa oltre 600mila sterline a Summers e Copeland per royalties non corrisposte; Faida legale tra gli ex Police: Andy Summers e Stewart Copeland fanno causa a Sting per oltre due milioni di dollari di royalties streaming.

Sting citato in giudizio per oltre 2 milioni di dollari di diritti per i brani dei Police: gli ex della band Andy Summers e Stewart Copeland sul piede di guerra - Andy Summers e Stewart Copeland contro Sting per le royalties mancate dallo streaming dei successi della leggendaria band inglese ... msn.com