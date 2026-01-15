Stellini vice di Conte | Abbiamo sempre sfortuna con il VAR | stanchi perché…

Stellini, vice di Conte, commenta le recenti difficoltà del Napoli, evidenziando come il team abbia incontrato sfortuna con il VAR. La squadra non riesce a superare il pareggio contro il Parma, prolungando a tre le partite senza vittoria. Un momento di stallo che richiede analisi e riflessione, mentre il Napoli cerca di ritrovare continuità in campionato.

Stellini. Il Napoli non va oltre il pareggio interno contro il Parma e allunga a tre la serie di segni X consecutivi. Al termine della gara, Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, ha affidato a DAZN la sua analisi, mostrando amarezza per un risultato che, a suo avviso, è stato fortemente condizionato dagli episodi. Secondo Stellini, l’elemento decisivo è stato ancora una volta la mancanza di fortuna: “ Cosa ci è mancato? Un pizzico di fortuna. Gli episodi dentro l’area sono stati tanti, ma non abbiamo avuto il rimpallo giusto o la condizione giusta per sfruttarli “. Il tecnico ha poi sottolineato le difficoltà incontrate nella prima parte del match: “ Nel primo tempo è mancata un po’ di qualità nei passaggi e anche la velocità per arrivare più spesso al cross. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

