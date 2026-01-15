Dopo il pareggio tra Napoli e Parma, Stellini, vice di Conte, commenta l'incontro evidenziando le difficoltà legate alla mancanza di fortuna e qualità. Critica inoltre l’utilizzo del VAR, ritenuto non sempre favorevole alla sua squadra. Nell’analisi, Stellini affronta temi come le prestazioni di Neres, il caso Anguissa e le sfide dei giocatori più impiegati, offrendo una valutazione equilibrata della partita.

Inter News 24 Stellini, vice di Conte, analizza lo 0-0 contro il Parma: il punto su Neres, il caso Anguissa e le fatiche dei titolarissimi. Al termine del pareggio interno contro il Parma, è Cristian Stellini a presentarsi ai microfoni di DAZN per commentare il mezzo passo falso del Napoli. Con Antonio Conte ancora fuori per squalifica, il suo vice non usa giri di parole per spiegare il momento della squadra, apparsa meno lucida del solito sotto porta. Nonostante un assedio finale durato fino al 95?, i partenopei hanno sbattuto contro il muro emiliano, pagando a caro prezzo una rosa corta e una serie di episodi arbitrali che, a detta dello staff tecnico, continuano a non girare nel verso giusto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stellini mastica amaro dopo il pareggio tra Napoli e Parma: «Mancata fortuna e qualità, il VAR non ci aiuta…»

