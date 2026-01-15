Stellar Blade ha venduto oltre 6 milioni di copie su PS5 e PC secondo le stime degli analisti
Stellar Blade, sviluppato da Shift Up, si distingue come uno dei titoli di maggior successo nel genere action. Secondo le stime degli analisti di Sensor Tower, il gioco ha superato le 6 milioni di copie vendute su piattaforme PS5 e PC, confermando l’interesse del pubblico e la crescita del mercato videoludico. Un risultato che evidenzia la buona accoglienza e la solidità commerciale del titolo.
Stellar Blade si conferma uno dei maggiori successi commerciali recenti nel panorama action: secondo le stime degli analisti di Sensor Tower, il titolo sviluppato da Shift Up avrebbe superato quota 6 milioni di copie vendute complessive tra PlayStation 5 e PC. Un risultato di rilievo, ottenuto in poco più di un anno, che rafforza la posizione del gioco come nuova IP di riferimento nel genere hack & slash. Uscito su PS5 nell’aprile 2024, Stellar Blade avrebbe totalizzato circa 3,7 milioni di copie sulla console Sony, piazzandosi al quarto posto tra gli hack & slash più venduti su console nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Game-experience.it
