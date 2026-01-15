Stellar Blade, sviluppato da Shift Up, si distingue come uno dei titoli di maggior successo nel genere action. Secondo le stime degli analisti di Sensor Tower, il gioco ha superato le 6 milioni di copie vendute su piattaforme PS5 e PC, confermando l’interesse del pubblico e la crescita del mercato videoludico. Un risultato che evidenzia la buona accoglienza e la solidità commerciale del titolo.

Stellar Blade si conferma uno dei maggiori successi commerciali recenti nel panorama action: secondo le stime degli analisti di Sensor Tower, il titolo sviluppato da Shift Up avrebbe superato quota 6 milioni di copie vendute complessive tra PlayStation 5 e PC. Un risultato di rilievo, ottenuto in poco più di un anno, che rafforza la posizione del gioco come nuova IP di riferimento nel genere hack & slash. Uscito su PS5 nell’aprile 2024, Stellar Blade avrebbe totalizzato circa 3,7 milioni di copie sulla console Sony, piazzandosi al quarto posto tra gli hack & slash più venduti su console nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Stellar Blade ha venduto oltre 6 milioni di copie su PS5 e PC, secondo le stime degli analisti

Leggi anche: Phantom Blade Zero, oltre 1 milione di giocatori PC e PS5 hanno aggiunto il gioco alla lista dei desideri

Leggi anche: Le vendite di Battlefield 6 sono impressionanti, per le stime degli analisti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Shift Up (Stellar Blade) ha regalato quasi 3.000 € e prodotti Apple ai suoi dipendenti; Lo studio di Stellar Blade ha regalato allo staff un Apple Watch, AirPods Max e un bonus da 3.000 euro; Stellar Blade e AI: la strategia di Shift Up per sfidare il mondo; Shift Up tratta i suoi sviluppatori con i guanti: nuovi bonus e prodotti Apple per tutti.

Stellar Blade ha venduto oltre 6 milioni di copie fra PS5 e PC, secondo le stime - Sensor Tower stima che Stellar Blade abbia venduto oltre sei milioni di copie, sommando i numeri totalizzati finora su PS5 e PC: ecco i dettagli dell'analisi. multiplayer.it