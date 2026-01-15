Startlist superG Wengen 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

La startlist del superG di Wengen 2026, in programma venerdì 16 gennaio, fornisce dettagli su orari, trasmissioni televisive, streaming e pettorali degli italiani. Questa gara, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati e gli addetti ai lavori, offrendo un quadro completo delle atlete e degli atleti in gara. Di seguito, tutte le informazioni necessarie per seguire l’evento.

Venerdì 16 gennaio andrà in scena il superG di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Inizia l’intenso fine settimana sulla mitica pista del Lauberhorn: la gara d’apertura sarà in una specialità veloce, antipasto della mitica e attesissima discesa libera in programma sabato. Appuntamento alle ore 12.30 sulle nevi svizzere, sperando che il meteo non faccia un brutto scherzo. Il grande favorito della vigilia sarà come sempre lo svizzero Marco Odermatt, che dovrà fare i conti con gli altri padroni di casa Stefan Rogentin, Franjo Von Allmen, Alexis Monney. Sono particolarmente attesi anche gli austriaci Vincent Kriechmayr, Raphaela Haaser Lukas Feurstein, mentre gli italiani di riferimento saranno Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Giovani Franzoni e Mattia Casse. 🔗 Leggi su Oasport.it

