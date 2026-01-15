Startlist seconda prova discesa Tarvisio 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane
Il 16 gennaio 2026, a Tarvisio, si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile, parte della Coppa del Mondo di sci alpino. Di seguito, trovate orario, programma, informazioni su tv e streaming, e i pettorali delle atlete italiane. Un appuntamento importante per gli appassionati di sci, che consente di seguire da vicino le performance delle atlete in una competizione di alto livello.
Venerdì 16 gennaio si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete avranno a disposizione un ultimo test per trovare il giusto feeling con la neve della località della neve e comprendere al meglio le linee più insidiose della pista in vista della gara in programma sabato, a precedere il superG che domenica chiuderà questa tappa alle nostre latitudini. Appuntamento alle ore 11.00. Sofia Goggia cercherà di rialzare la testa dopo non aver ben figurato nella prima prova e dovrà alzare l’asticella per presentarsi in gara con concrete ambizioni di ottenere un risultato di rilievo a tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
