Stagione agonistica i rioni già al lavoro Il fuoriclasse Innocenzi resta al Borgo Durbecco

I rioni sono già impegnati nelle preparazioni per la stagione agonistica 2026, nonostante manchino oltre cinque mesi alle competizioni eque stri. Il fuoriclasse Innocenzi rimane al Borgo Durbecco, confermando l’impegno delle squadre nel rafforzare le proprie ambizioni. La fase di avvicinamento si preannuncia intensa, con attenzione alla crescita tecnica e alla strategia, in vista di un’annata che si preannuncia ricca di sfide e opportunità.

Rioni al lavoro per la prossima stagione agonistica anche se mancano ancora più di cinque mesi alla competizioni equestri 2026. Quella 2025 è andata in archivio in modo positivo per i cavalieri faentini di monta storica nelle giostre e nei tornei con la lancia, dove hanno ottenuto 15 vittorie, un bottino che mancava da diversi anni. Si segnala che è ancora in discussione la convenzione del Centro Civico, fra la Coop. Dei Manfredi e il Comune, per la sua gestione. Mentre a primavera dovrebbe partire la realizzazione della nuova pista di 500 metri di allenamentogaloppatoio. Da segnalare però che andrebbe riasfaltata la strada che porta alle 5 scuderie, agli orti comunali e non solo, via S.

