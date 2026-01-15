staff tecnico completo del tottenham incluso john heitinga

Il Tottenham ha annunciato l'integrazione del suo staff tecnico con l’ingresso di John Heitinga come primo assistente allenatore. La notizia, diffusa il 15 gennaio 2026, vede anche la presenza di Thomas Frank come allenatore principale. Questa modifica riflette l’obiettivo del club di rafforzare il proprio team tecnico, mantenendo un approccio professionale e orientato alla crescita.

L'allenatore del Tottenham Thomas Frank ha aggiunto l'ex allenatore dell'Ajax John Heitinga come suo primo assistente allenatore della squadra il 15 gennaio. La mossa è arrivata dopo che l'ex centrocampista giovanile degli Spurs Matt Wells, che Frank aveva descritto come "responsabile della parte difensiva del gioco", ha lasciato la guida della squadra MLS dei Colorado Rapids a dicembre. Il direttore tecnico degli Spurs, Johan Lange, ha detto di aver avuto "una sensazione molto, molto buona" dopo aver aiutato Frank a mettere insieme la sua prima squadra dietro le quinte poco dopo il suo arrivo.

