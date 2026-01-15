Stabilita la data del voto nelle 23 sezioni la decisione del prefetto

Il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha firmato il decreto di convocazione delle elezioni parziali, stabilendo le date dei comizi nelle 23 sezioni interessate. La decisione arriva in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, che ha disposto un nuovo voto in alcune sezioni della città. La consultazione elettorale si svolgerà in modo regolare e pianificato, garantendo il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilendo la data delle elezioni parziali nel capoluogo adriatico dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto un nuovo voto in 23 delle 170 sezioni cittadine. Si voterà l'8 e il 9 marzo, con eventuale turno di ballottaggio il 22 e il 23 marzo. Se il voto dell'8 e il 9 marzo riguarderà solo le 23 sezioni (una delle quali ospedaliera), l'eventuale ballottaggio riguarderà tutta la città. Le sezioni in questione sono le seguenti: 25, 28, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 71, 73, 74, 78, 89, 95, 117, 137, 157, 166 e 169.

