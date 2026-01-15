Stabili i residenti di Sansepolcro | oltre 15mila Più morti che nuovi nati compensano i flussi migratori

I dati demografici del 2025 confermano la stabilità della popolazione di Sansepolcro, che si attesta oltre 15.000 residenti. La crescita naturale è negativa, con più decessi che nascite, ma questa situazione viene compensata dai flussi migratori. La cifra complessiva rimane sostanzialmente stabile, riflettendo una situazione demografica equilibrata nel Comune.

I dati demografici relativi all’anno 2025 restituiscono un quadro di sostanziale stabilità della popolazione del Comune di Sansepolcro.Al 31 dicembre 2025 i residenti risultano 15.191, a fronte dei 15.192 registrati al 1° gennaio dello stesso anno, con una variazione complessiva di -1 unità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

