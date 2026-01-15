Sta producendo armi quantistiche | cosa sappiamo dei nuovi jolly militari cinesi

La Cina sta investendo nello sviluppo di tecnologie militari avanzate, con particolare attenzione al quantum computing. Questa innovazione rappresenta un potenziale incremento delle capacità strategiche e di sicurezza nazionale. Analizzare i progressi e le implicazioni di tali sviluppi è fondamentale per comprendere le dinamiche militari e tecnologiche a livello globale. Di seguito, esaminiamo gli aspetti principali di questa ricerca e le possibili ripercussioni.

La Cina accelera sul fronte delle tecnologie militari avanzate e punta con decisione sul quantum computing come nuovo moltiplicatore di potenza strategica. Pechino non parla apertamente di “ armi ” nel senso tradizionale del termine, ma di strumenti capaci di ridefinire il modo in cui si combattono e si preparano le guerre del futuro. Al centro di questo sforzo c’è l’idea che la superiorità militare non passi più solo da carri armati, missili o navi, bensì dalla capacità di raccogliere, elaborare e interpretare enormi quantità di dati in tempo reale. Le tecnologie quantistiche promettono proprio questo: velocità di calcolo senza precedenti, sensori più precisi e sistemi di navigazione e difesa difficili da disturbare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

