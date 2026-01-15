Sta per salire in auto viene travolto da una Mercedes | così è morto Giovanni Serena

Giovanni Serena stava per salire sulla propria auto, una BMW Serie 5, quando è stato improvvisamente investito da una Mercedes. L’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha provocato la sua tragica morte. La dinamica dell’accaduto è al centro delle indagini, mentre si cercano di fare luce sulle cause di questo incidente che ha colpito profondamente la comunità.

Stava per salire sulla propria auto, una BMW Serie 5, quando è stato improvvisamente travolto da un altro veicolo. È morto così Giovanni Serena, 82 anni, residente da lungo tempo a Rovato e originario di Como, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Tenente Olivari.

